Meraların ıslahı için etüt çalışmalarına başlandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mera ıslahı için etüt çalışmalarına başlandı.

Balıkesir tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünce Manyas'ın kırsal Akçaova, Haydar ve Işıklar mahallelerinin talepleri doğrultusunda adı geçen mahallelerde etüt çalışmalarına başlandı. İl Tarım, Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Tarla Bitkileri Şube Müdürü Kutfettin Deper ve teknik ekip ile birlikte Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gökkuş mera ıslahı yapılması istenen mahalleye ait meralarda etüt çalışması başlattılar.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökkuş yaptığı açıklamada, hayvan besicilerinin en büyük şikayetlerinin yem girdilerinin pahalı olması olduğunu, bunun için meraların en ucuz ve en kaliteli yem üreten doğal yem alanları olduğunu belirterek, “Meraya dayalı hayvancılık oldukça ekonomik olmaktadır. Ülkemizde artan et fiyatları ve üreticilerin temel şikayetlerinin yem olması sebebiyle meraların önemi bir kat daha artmaktadır. Yani meralar genelde erken, zamansız ve ağır otlatılmak dadır. Bu da bitki örtülerinin bozulmasına zayıflamasına iyi kalitede ki bitkilerin yerine yabancı bitkilerin artışına sebep olmaktadır. Bu da ıslah masraflarına gerektirmektedir. Sonuç olarak ıslah yapılmış olsa bile bu zamansız ve ağır otlatmalar maalesef ıslah yapılan veya yapılmayan meralarda da meraların en temel sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle olunca da ister, istemez, hayvanlarımız bu çok değerli ve çok ucuz ve çok kaliteli yem üreten doğal yem alanlarından gereği gibi istifade edememektedir. Buna biraz daha dikkat etmek zorundayız" dedi.