Mermer heykel sempozyumuna görkemli kapanış

Uluslararası Prokonessos Mermer Heykel Sempozyumu kapanış konseri ile sona erdi.

Marmara adasında gerçekleşen sempozyumda görev alan heykeltıraşlar, mermer bağışında bulunan madenciler, Abroz Masal Park alanına malzeme sağlayan ocakçılara plaket sunumu ile yapıldı. Plaket töreninde konuşma yapan Başkan Süleyman Aksoy, ’’Göreve geldiğimiz günden bugüne adalar halkını bir araya getirmek için yaptığımız sosyal etkinliklerle sık sık karşınızda olmaya çalışıyoruz. Adalar Belediyesi birleşiminden önce Saraylar Belediyesi ile başlayan ve gelenekselleşen heykel sempozyumumuz ülke genelinde 18 rakamı ile başı çekmektedir. Bizler Marmara Denizi’ne adını veren değerli madenimiz mermerin hem yurt içi, hem yurt dışında tanıtımını sağlamak, mermer üreticisinden işçisine destek olmak, sanata ve sanatçıya verdiğimiz değeri vurgulamak için heykel sempozyumlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu yıl heykel sempozyumu kapanışımızı yaparken ilimiz üzerinde eşi benzeri olmayan Abroz Masal Parkı’mızın açılışını da gerçekleştirdik. Alanımız, ismi gibi adalı çocuklarımız için hayata geçmiş bir projedir. Bu projeye uygun şekilde, heykellerimizde belirli bir konsept üzerine çalışıldı. Alan proje mimarı Ali Osman Özcan ve ekibine, alan çalışmalarında bizlere destek olan madenci kardeşlerimize, orada gecelerini gündüzlerine katan çalışma arkadaşlarımıza ve tüm aracı firmalarımıza gösterdikleri özveri için teşekkür ediyoruz. Biz bu işe gönül verdik. Projemize zamansız başlamamıza rağmen kısa sürede bu noktaya getirdik. Bundan sonra bu alana sahip çıkmak sizlerin elinde. Hep birlikte bu yeni yaşam alanında huzurlu günlerimiz olsun istiyorum. Bugün ayrıca adalarımızda 200 kişilik bir bisikletli grubunu ağırladık. Tüm ada genelinde 200 kişi aynı anda pedal çevirdi. Bu yıl ikincisini düzenledik. İnşallah ilerleyen yıllarda gelenek durumuna dönüştürdüğümüz bir başka etkinliğimiz de bu olur. Ada gençlerimizi spora yönlendirmek sağlıklı yaşama özendirmek adına spor faaliyetlerimizin aralıksız süreceğinden hiç şüpheniz olmasın. Bisiklet turunu organize eden Büyükçekmece Bisiklet Kulübüne, aramıza bu yıl katılan Balıkesir Pedal On grubuna ve sponsor olan İmeris gruba teşekkür ediyoruz. Spora, sanata, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik Bu güzel etkinliklerde destek olarak sizlerle buluşmamızı sağlayan İMİB İstanbul Maden İhracatçıları Birlik Başkanı Aydın Dinçer ve ekibine, desteklerini hep hissettiğimiz ve bizleri geri çevirmeyerek bizleri onore eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve ekibine, birlikte yol aldığımız ve her zaman yanımızda olan ilçe kaymakamımız Mehmet Tunç’a ve sempozyum için her yıl bizlere doğal taş desteği sağlayan madenci kardeşlerimize, sempozyum küratörümüz Hakan Şengönül’e teşekkür ediyorum. Tabii ki bu işleri yaparken hep yanımda olan ekibime teşekkür ediyorum. Biz hep birlikte varız, bizler birlik olduğumuz için bu güzel işler ilçemizde ortaya çıkıyor.

Allah birlik ve beraberliğimizi daim ettiği sürece çok güzel işlerimizle huzurunuzda olmaya devam edeceğiz inşallah’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Zeynep Başkan ve Buray, şarkılarıyla adalı vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattı. Muhteşem sahne performansı ile göz dolduran ekip vatandaşlardan tam not aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İMİB sponsorluğunda gerçekleşen 18. Uluslararası Prokonessos Mermer Heykel Sempozyumu kapanış konseri AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Marmara Kaymakamı Mehmet Tunç, AK Parti İlçe Başkanı Gül Ağaoğlu, İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer ve heyeti, protokol ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.