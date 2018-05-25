Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin; sahip oldukları milli, manevi, insani ve kültürel değerleri geliştirmeleri, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi” kapsamında; Ayvalık Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Şubat 2018- Mayıs 2018 tarihleri arasında 4 ay boyunca çalışmalar etkin bir şekilde sürdürülüyor.

Proje takvimine uygun olarak çalışmaların tamamlanması üzerine hazırlanan ödül töreninde; Mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarının idareciliğini üstlenen Ayvalık Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Yavaş, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadettin Sagit, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nadir Çağıl, Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Serkan İnce de proje uygulayıcıları olarak hazır bulundular.

Proje ile ilgili olarak yapılan işler ve projenin demografik yapısı hakkında bilgilendirici bir sunum da yaptığı törende Ayvalık Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Yavaş, proje amacını, “İnsanları mutlu edecek maddi ya da manevi dokunuşlardan yola çıktığımız proje kapsamında, yoksul veya muhtaç durumdaki ailelere, Meslek Liselerimiz olarak, alanlarımıza göre toplum hizmeti sunmaya çalıştık.”ifadeleriyle anlattı.

“Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” başlıklı projenin amacının; Ayvalık’ta tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ya da yardımların, onları sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da manevi dokunuşların, toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dâhilinde yerel imkânlarla yapılması olduğu öğrenildi. Proje kapsamında Okul Müdürleri başkanlığında, çeşitli dallardan öğretmen ve öğrenciler görev aldı.

Söz konusu proje ile öğrencilerin; sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmeleri sağlanacağı, yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesinin yanı sıra; hoşgörüye, saygıya sevgiye, mesleğe ve sanata duyarlı tutum ve davranışa sahip, başarılı bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Projeyle; toplumda kalıcı gönül köprüleri kuran, sosyal becerilerini ve kendilerine olan güvenlerini geliştiren öğrencilerin, sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazanma şansına sahip olurlarken ders dışı zamanlarını verimli geçirmeleri ve okula olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi, gerçek hayatta iş başı eğitimleri ile mesleki becerinin gelişmesinin sağlandığı da gelen bilgiler arasında