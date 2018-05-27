Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 13:28

Meteorolojiden Balıkesir için sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir il merkezi ile kuzey ilçelerinde bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden Balıkesir için sağanak yağış uyarısı

27 Mayıs 2018 13:28


Meteoroloji Müdürlüğü, Balıkesir il merkezi ile kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Konuyla ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Balıkesir il merkezi ile kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat. Yapılan son değerlendirmelere göre Balıkesir il merkezi ile kuzey ilçelerinde Erdek, Bandırma, Gönen, Manyas, Balya ve Susurluk’ta kuvvetli 21-50 kg/metrekare gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç