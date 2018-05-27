Meteorolojiden Balıkesir için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Müdürlüğü, Balıkesir il merkezi ile kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Konuyla ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Balıkesir il merkezi ile kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat. Yapılan son değerlendirmelere göre Balıkesir il merkezi ile kuzey ilçelerinde Erdek, Bandırma, Gönen, Manyas, Balya ve Susurluk’ta kuvvetli 21-50 kg/metrekare gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.