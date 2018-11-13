Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve ilçelerinin çarşamba gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini ve hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece arasında hissedilir şekilde düşeceği uyarısında bulundu. Balıkesir ve ilçelerinde günün en yüksek sıcaklığının 9-10 derece olması bekleniyor.

Soğuk hava etkisini bölgenin kuzey kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şekkinde olacağını ve tarımsal üretimle uğraşan çiftçiler ile vatandaşların don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını açıkladı.