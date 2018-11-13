Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden Balıkesir ve ilçeleri için yağmur, karla karışık yağmur, soğuk hava ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve ilçelerinin çarşamba gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini ve hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece arasında hissedilir şekilde düşeceği uyarısında bulundu. Balıkesir ve ilçelerinde günün en yüksek sıcaklığının 9-10 derece olması bekleniyor.
Soğuk hava etkisini bölgenin kuzey kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şekkinde olacağını ve tarımsal üretimle uğraşan çiftçiler ile vatandaşların don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını açıkladı.