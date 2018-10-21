Metin Külünk: “Yeni dünya düzeni ya kriz ya da savaş getirecek”

Balıkesir'de düzenlenen 'Çok Kutuplu Dünyada Türkiye' konulu söyleşiye katılan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, her iki dünya savaşından sonra dünyadaki ekonomik ve siyasi düzenin değiştiğine dikkat çekti. Dünyanın çok kutuplu dünya düzenine geçmesinin de üçüncü bir dünya savaşına sebep olabileceğini ifade eden Külünk, “Bu sistem ancak bir büyük krizin arkasından veya savaşın arkasından gerçekleşecektir. Kaşıkçı meçhulü, para savaşları, ticaret savaşları, Suud-Amerika gerginliği, Rahip Brunson'un üzerinden başlayan tartışmalar, İran üzerindeki Amerika'nın yaptırımlarının Kasım'da daha da şiddetleneceği mesajı gündemde yerini koruyor. Ne oluyor dünyada? Trump önüne gelene kabadayılık yapıyor. Bütün bunların hepsinin sebebi ne? Nereye gidiyoruz, dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyordan hareket ederseniz dünyadaki büyük gelişmeleri ıskalarsınız. Dünya nereye gidiyor, dünyada ne oluyor? Bir hesaplaşma var. Bu kimle kimin arasındaki hesaplaşma? Yeni yeni kavramlar hayatımıza giriyor. Bu kavramların inşa edeceği bir sosyal, iktisadi yapı, yeni bir dünya düzeni ortaya çıkıyor. Bunları görmeden yaşadığımız hadiseleri kavrayabilmemiz mümkün değil. Türkiye'nin yaşadığı hadiselerin hiçbirisi salt kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan sıkıntılar değil. Türkiye dünyasız, dünya Türkiye'siz olmaz" dedi.

Dünyanın yeni para sistemine döndüğünü belirten Külünk, "Amerika'nın temel problemlerinden birisi doların egemenlik alanı daralıyor. Dünya IMF'nin bir merkez bankası olduğu, Amerika'nın dünyanın merkez bankası olduğu ve yeni bir kağıda dayalı bütün paraların tedavülde kaldığı ancak arkada bütün paraların aklı olacak yeni bir para sistemi inşa ediyorlar. Tek Kuşak Tek Yol Projesi Çin'den Londra'ya kadar 65 ülkeyi ilgilendiriyor ve bu proje dünya ticaret merkezinin değişmesi anlamına geliyor. Çin bu projeyle Batı'ya doğru ilerliyor ve ABD de gerek ekonomik, gerekse de siyasi gücünü kaybetmemek için bu projeyi engellemek için bölgede terör örgütlerini kullanıyor. Terör örgütleri Üçüncü Dünya Savaşı'nın aparatıdır” diye konuştu.

Yeni dünya düzeni ile birlikte dijital devrim ve dijital sermayenin de önem taşıyacağını belirten Külünk, "Para aklı dünyayı dijital devrim, robotik devrim, yapay zeka üzerinden okuyor. Bu kavramların ortaya çıkardığı yeni dijital servet kavramı gelişiyor, dijital para gelişiyor. Dijital para tartışması doların egemenliğini tartıştırıyor, doların egemenlik tahtı çöküyor. Artık dünyada dijital servet konuşulacak. Dijitalleşme üzerinden para sistemi, dünya vergi sistemini konuşacak. Dijital devrim üzerinden dünya kolay kontrol edilebilir hale getirilecek. Dünya iki büyük devrimi yapıyor. Birincisi dijitalleşme devrimi, ikincisi robotik ve yapay zeka devrimi. Bu iki devrim üzerinden sosyalleşme, bütün kavramlar gelişiyor" şeklinde konuştu.