Metoroloji’den sel uyarısı

Balıkesir merkezinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura yakalanan vatandaşlar kaçışıp saçak altlarına sığınırken, yağan yağmur araçların ilerlemesini yavaşlatarak trafikte sıkışmalara neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirmelere göre bugün Balıkesir ve çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği belirtildi. Vatandaşların meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.