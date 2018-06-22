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22 Haziran 2018 15:23

Metoroloji’den sel uyarısı

Balıkesir’de yağan kısa süreli sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken Meteoroloji tarafından vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı uyarıldı.

Metoroloji’den sel uyarısı

22 Haziran 2018 15:23


Balıkesir merkezinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura yakalanan vatandaşlar kaçışıp saçak altlarına sığınırken, yağan yağmur araçların ilerlemesini yavaşlatarak trafikte sıkışmalara neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirmelere göre bugün Balıkesir ve çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği belirtildi. Vatandaşların meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.




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