Mevsim değişiklikleri zeytini vurdu

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker üreticileri zararlı ile mücadele için uyardı.

Bölgede yaşanan mevsim değişiklikleri nedeniyle zeytin sineği zararlısının bu yıl erken ortaya çıktığı bildirildi. Her yıl Ağustos - Eylül aylarında görünen zeytin sineği zararlısının kış mevsiminde soğukların yetersiz olması nedeniyle bu yıl çok daha erken görünmesi çiftçileri alarma geçirdi. Edremit Körfezinde Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker “Malum geçtiğimiz kış hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde geçti. Çok fazla yağışta aldık diyebiliriz. Zeytin ağacı filizlenmesi ve ürün verme sürecini 15 - 20 gün önce tamamladı. Zeytin geçen senelere göre, mevsim şartlarının 15-20 gün öncesinden gelmeye başladı. Havaların çok sıcak gitmesinden dolayı, geçen yıl hasat zamanı oluşan zeytin sineği ergini de havalar soğumadığından dolayı kışı ergin olarak geçirdi. Soğuklar olmadığından dolayı ölmedi. Bunlar yeni mevsime canlı olarak girdiler. Tüm bu gelişmelerin yanında haziran ayında mevsim şartlarının çok üzerinde yağış almamızdan dolayı şu andaki zeytin irileşmesi 20 gün önce gerçekleşti. Zeytin sineği ergini de ölmediğinden dolayı zeytin sineği vurgunu görülmeye başlandı. Özellikle bu vurgunlar daha çok Narlı Avcılar bölgesi arasında yoğunluk kazanıyor. Özellikle sofralık zeytin ve sızma zeytinyağı üreten üreticilerimiz bun zararlıya karış ilaçlama yapmazlar ise çok mağdur duruma düşecekler. Üreticilerin acil olarak, bu günden başlanarak yer aletleri ile zeytin sineğine karşı mücadele yapmamız gerekiyor.” Dedi.