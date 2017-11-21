Mevsimin ilk karı köyleri beyaza bürüdü

Sabah okula gitmek için evden çıkan çocuklar kar topu oynadıktan sonra okula gitti.

Balıkesir’de sabaha karşı başlayan kar yağışı şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kepsut ilçesine bağlı Çalkandil, Dursunbey’in yüksek kesimleri ve Sındırgı ilçesinin Yüreğir, Yaylabayır, Kınık, Aktaş ve Şahinkaya kırsal mahalleleri güne beyaz örtü ile uyandı. Okula gitmek için evden çıkan çocuklar yılın ilk karı ile kartopu oynadıktan sonra servislere binerek okullara gitti.

Kar yağışı etkisini kaybederken, AFAD ekipleri kapalı bir yolun bulunmadığını bildirdi.