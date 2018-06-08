Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Yapılan çalışmalara ilişkin sabah saatlerinde Başçeşme Mezarlığı’nda düzenlenen organizasyon ile yapılan çalışmalar anlatılırken, 20 ilçede devam eden ilaçlama işlemlerine ara vermeden devam edildiğinin altı çizildi.

Tanıtıma Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Daire Başkanları katıldılar. Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, bu tür çalışmalara büyük önem verdiklerini dile getirerek özetle şunları söyledi; “Dünden bugüne insanoğlu doğar, büyür ve ölür. Dinimize göre kabir ziyaretleri ve kabristanların temizliği önem arz etmektedir. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde 20 ilçede yürütülen mezarlıkların ot temizliği ve herbisitle ilaçlama çalışmaları 1 Mayıs 2018 tarihinden bu yana sürdürülmektedir. Bu çalışmalarda 25 adet araç, 110 adet akülü ilaçlama pompası, 50 adet ot biçme makinesi ile aralıksız olarak devam etmektedir. Çalışmalarımız Halk Sağlığı tarafından eğitim almış 100 personel tarafından yürütülmektedir. Halkımızın rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini yapmaları amacıyla bundan sonra yaz sezonu, kış sezonu ayrımı yapılmaksızın mezarlıklarımız daimi şekilde temiz olacaktır. Başkanlığımız tarafından oluşturulan iş programı çerçevesinde Balıkesir il genelinde bulunan 962 mahallemizde bulunan bin 123 mezarlığın hepsinin temizliği ve ilaçlaması ekiplerimiz tarafından yapılacaktır. Balıkesir il genelinde ekiplerimiz tarafından yapılan çalışma sonucunda 17 milyon 466 bin 967 m2’lik alanın mezarlık alanı olduğu sonucuna varılmış ve coğrafi bilgi sistemine veri girişleri yapılmıştır. İşe başlamış olduğumuz 01.05.2018 tarihinden bu yana 20 ilçemizde toplamda 3 milyon 187 bin 582 m2’lik alanın ot temizliği yapılarak biyosidal ürünlerle ilaçlama işlemi tamamlanmıştır. Mezarlıkların temizliğiyle ilgili Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra mahalle muhtarlarımız ve halkımızın destekleri için teşekkür ederim”dedi.