Mezun oldukları okulu modern hale getirdiler

Lise mezunu iş adamları, Edremit Körfez Anadolu Lisesine ait okul kantinini modern hale getirmenin yanı sıra bir kütüphane, oturma ve çalışma gurupları ile okul tuvaletlerinin modern hale getirilmesi sonrası okula “Örnek bir sınıf” ve modern bir “Resim Atölyesi” yanında okulun dış cephesinin tamamını badana edip okulun modern görünümüne kavuşmasını sağladılar.

Edremit Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yakın ilgi ve desteklerinden dolayı mutluluğunu belirten Edremit Körfez Anadolu Lisesi Müdürü Sedat Avcı, hiçbir ücret almadan okulun modern ve çağdaş bir eğitim kurumu haline getiren Edremit Lisesi eski mezunu iş adamlarına ve okul velilerine teşekkür etti.

Okulun giriş bölümü ve bahçesine yeni bir görünüm kazandıracak proje üzerinde çalıştıklarını da bildiren Avcı, “Edremit Lisesi mezunu Dizayn Mobilya sahipleri Ahmet ve Mustafa Ergit kardeşler, okul kantininin yanı sıra bir kütüphane, oturma ve çalışma gurupları ile tuvaletlerinin modern hale getirilmesi sonrası okula “Örnek bir sınıf” kazandırdılar. Edremit Lisesi mezunu mimar Haldun Sümerkan ise okula modern bir ‘Resim Atölyesi’ ile, ‘Edremit Körfez Anadolu Lisesi Pedal Çeviriyor’ projesi kapsamında okula iki bisiklet bağışladı. Kızının okuduğu okula destek veren Müslüm Taşdemir ise okulun dış cephesinin tamamını boya ve badana edip okulun modern görünümüne kavuşmasını sağladı. Eski mezunlarımız ile gurur duyduk” şeklinde konuştu.