MHP Balıkesir milletvekili adaylarını tanıttı

MHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından 27’nci dönem Balıkesir milletvekilleri adayları tanıtıldı. Karesi AVM’de düzenlenen basın toplantısında MHP İl Başkanı Suat Par, erken seçim kararının ülkenin geleceği açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizin gelmiş olduğu durum, küresel güçler ve yerli işbirlikçileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkım projesi haline getirilen çalışmalar sonrasında liderimiz Dr. Devlet Bahçeli önderliğinde genel seçimlerin öne alınması kararlaştırılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeler neticesinde genel seçimlerin 24 Haziran tarihinde yapılması açıklanmıştır. Balıkesir’den milletvekili aday adaylarımız başvurularını yapmış, bizler de bu başvurular neticesinde 20 ilçe başkanımız ve İl Divan Kurulumuz dahilinde teşkilatla toplantı yaptık, sıra açıklamasında. Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’ye güvendiğimizi ve onun alacağı kararlara uyacağımızı karar altına alarak, imzaladık. Cumartesi günü Yüksek Seçim Kuruluna Balıkesir milletvekilliği listesi teslim edildi. Bundan sonra bize düşen en üst seviyede Balıkesir’i Büyük Millet Meclisinde temsil etme gayesi ile son noktasına kadar çalışmak” şeklinde konuştu.

MHP İl Başkanı Suat Par, konuşma sonrası MHP’nin Balıkesir milletvekili adaylarını tek tek sahneye çağırarak tanıttı. MHP’nin 27’nci dönem Balıkesir milletvekilleri adayları şöyle:

"Mehmet Kaban, Fevzi Erkut Aslanoğlu, Sabire Zümrüt Aygül, Fatma Savran, Hadi Selimoğlu, Beytullah Duyar, Mehtap Akgül, Kamil Ürer, Süleyman Pehlivan."

MHP Balıkesir milletvekili aday tanıtım törenine Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.