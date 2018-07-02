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02 Temmuz 2018 14:57

MHP Dursunbey İlçe Başkanı Özkan: "Bizi yıkmak istediler başaramadılar"

Dursunbey Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Özkan 24 Haziran seçimlerinde elde edilen başarı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP Dursunbey İlçe Başkanı Özkan:

02 Temmuz 2018 14:57


24 Haziran seçimleri öncesi parti teşkilatı ile birlikte yoğun bir çalışma yürüten Dursunbey MHP İlçe Başkanı Mustafa Özkan seçim sonrası önemli açıklamalarda bulundu.Seçim öncesi MHP üzerinden yapılan algıların bozulduğunu hatırlatan Başkan Özkan; "Bizi yıkmak istediler başaramadılar. Felaket telallığı yapanlar Türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmışlardır. Türk Milleti MHP’yi kilit parti yapmış. Denge ve denetleme görevi vermiştir. Milletimizin beklentileri doğrultusunda MHP, akılla, muazzam bir inanmışlıkla çalışmalarını sürdürecektir. MHP, akılla, muazzam bir inanmışlıkla çalışmalarını sürdürecektir. Liderimizin ve yetkili kurullarımızın bize verdiği tarihi görevin sorumluluk bilinciyle hareket ederek gecesini gündüzüne katan İl teşkilatımıza, İlçe teşkilatımıza, kampanyamızın mutfağında yer alan isimsiz kahramanlarımıza, yağmur çamur dağ bayır, bağ bahçe, demeden Dursunbey’imizi karış karış tarayan bütün ülküdaşlarımıza, gönüldaşlarımıza samimiyetle, şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden seçildiği için tebrik ediyor, Seçim sonuçlarının Ülkemize, Milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.




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