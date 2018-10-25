MHP İl Başkanlığında devir teslim

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı'nda devir teslim yapıldı. Görevinden ayrılan Suat Par'ın yerine MHP Genel Merkezi tarafından ataması yapılan Orhan Dereli görevi teslim alarak yeni yönetim kurulunu belirledi. Dereli bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı eski İl Başkanı Suat Par'a teşekkür plaketi verdi.

MHP İl Başkanlığı'na atanan Orhan Dereli düzenlenen törenle görevine başladı. Dereli önümüzdeki yerel seçimlerde MHP'nin Balıkesir'de 20 ilçe ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkaracaklarını bildirdi. Devir teslim töreninde konuşan İl Başkanı Orhan Dereli, “Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey'in ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Semih Yalçın Bey'in tensipleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı'na atanmış bulunmaktayım. Bana bu görevi layık gördükleri için teşekkür ederim. 1 Kasım hain kalkışma sürecinde Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin yanında dik duran, Balıkesir toz duman olduğunda teşkilatlarımızı yeniden yapılandırarak bizleri teşkilatlara kazandıran Dava Adamı Suat Par başkanıma verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederim. Ondan aldığımız bayrağı yere düşürmeden daha ileriye götürmek boynumuzun borcudur” diye konuştu.

Büyükşehirle birlikte tüm ilçelere aday çıkaracağız

Açıklamasında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere de değinen Orhan Dereli konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey'in 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde ‘ittifak arayışımız yoktur' açıklamasından yola çıkarak Balıkesir'de Büyükşehir ve tüm ilçelerimizde adaylarımızı belirleyerek seçimlerden başarı ile çıkacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”