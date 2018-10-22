MHP'de görev değişikliği

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Suat Par'ın yerine Orhan Dereli atandı.

MHP Balıkesir İl Başkanlığında görev değişikliği yaşandı. İl Başkanı Suat Par, MHP Genel Merkezi tarafından görevden alınarak, yerine MHP Altıeylül İlçe Başkanı Orhan Dereli atandı. Genel Merkezden İl Başkanlığına gönderilen yetki belgesinde, "Tüzüğümüzün 52-ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Balıkesir İl Başkanlığına aşağıda yazılı üyelerden oluşması uygun görülmüştür" denildi.

İl Başkanlığından ayrılan Suat Par, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı. Par mesajında, "Mensubu olmaktan şeref duyduğum, geçmişte nefer olarak saflarında yer aldığım ülkücü hareketin, 2014 Temmuz ayından 9 Temmuz 2017 tarihine kadar yönetim kadrosunda, 9 Temmuz 2017'de yapılan il kongresinden bugüne kadar il başkanı olarak hizmet etmeye çalıştığım Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevim bugün itibarıyla son bulmuştur. Süreçte dik duruş sergileyen tüm ülküdaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Kimseden hak helalliği istemiyorum, Çünkü bir yere gittiğim yok, son nefesime kadar davamın hizmetinde olacağım. İhtiyaç duyulan her türlü hizmeti yapmaya daima hazırım. Yeni kadrosuyla, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in tensipleriyle Balıkesir İl Başkanı olarak görevlendirilen Altıeylül İlçe Başkanımız Sayın Orhan Dereli'ye çıktığı bu kutsal yolda başarılar dilerim. Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emir ve talimatlarına uymak tek düsturumdur" ifadelerini kullandı.