MHP'de istifa depremi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Burhaniye ve İvrindi ilçe başkanları, yeni atanan il başkanına tepki olarak istifa ettiler.

MHP Balıkesir İl Başkanının atama yolu ile Orhan Dereli olmasına tepki gösteren MHP İvrindi İlçe Başkanı Sait Günhan ve MHP Burhaniye İlçe Başkanı Murat Kurt, görevlerinden istifa etti. İstifa eden ilçe başkanları yaptıkları açıklamada, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin arkasından iş çevrildiğini iddia ederek, ilçe başkanlıklarından istifa ettiklerini açıkladılar. İvrindi İlçe Başkanı Sait Günhan yayımladığı mesajda, “Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı olarak atanan Orhan Dereli, Genel Başkan hasta yatağında sağlığı için uğraşırken onun arkasından iş çeviren kişi. Olay bu kadar açıkken o ismi Ankara'ya bildirenler kimler, bu isme referans olanlar kimler ve bu isimler neye hizmet ediyorlar. İşte bu yüzden MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'e başkaldırmış birinin il başkanı olmasını kabul etmeyeceğimden onur ve gurur içinde yürüttüğüm MHP İvrindi İlçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Buna vesile olanları tüm şehitlerim adına hakkımı helal etmiyorum. Başka bir yere gittiğimiz yok. Sayın Devlet Bahçeli Bey'in öz evlatları olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin emrinde bir nefer olarak devam edeceğim, sadece bu durumu kabul etmiyorum. Sadakatim başta söylediğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi ve saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'edir” dedi.

MHP Burhaniye İlçe Başkanı Murat Atıcı ise açıklamasında, “Lidere sadakat şerefimizdir, davaya olan inancımız tamdır. Dün lidere ihanet edenler, topuklu ile hareket edenler, liderimiz hasta yatağında yatarken imza toplayanlar şu an Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olan Orhan Dereli seni tanımıyorum. İl başkanı olmanda aracılık yapan, seni öneren herkes bu vebalin altındadır. Lidere, davaya ihanet edenlerle görev yapmamın mümkünatı yoktur. Bu sebepten Milliyetçi Hareket Partisi Burhaniye İlçe Başkanlığından yönetim kuruluyla birlikte istifa ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.