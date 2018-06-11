MHP’den Balıkesir’de sokak iftarı

İl Başkanı Suat Par iftar öncesi yaptığı açıklamada "Balıkesir halkı 24 Haziran’da cümbüş değil, Cumhur İttifakına oy verecek" dedi.

MHP Balıkesir İl teşkilatı tarafından tarihi Zağnos Paşa Cami çevresinde verilen sokak iftarı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Vatandaşlar saatler öncesinden kendisine ayrılan masalara oturarak iftar saatini beklediler. MHP Balıkesir İl Başkanı Suat Par iftar öncesi yaptığı açıklamada “Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı olarak Ramazan ayı münasebetiyle vermiş olduğumuz ikinci iftar yemeğimiz. Daha önce de bildiğiniz gibi geniş katılımlı bir iftar düzenlemiştik. Bugünde tarihi Zağnos Paşa Cami çevresinde sokakta Balıkesir halkına ve ülküdaşlarımıza bir iftar yemeği vereceğiz. Bu iftarımızda teşkilat başkanlarımız, belediye başkanımız ve milletvekili adaylarımız hepimiz buradayız halkımızla beraberiz. MHP 24 Haziran seçimlerinde gümbür gümbür geliyor. Cümbüş ittifakı ile değil, MHP’nin de içinde bulunduğu Cumhur İttifakına Balıkesir halkının oy vereceğini artık sahada yaptığımız çalışmalarla bire bir halkın milletvekili adaylarımıza ve liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’ye olan teveccühü ile görmüş durumdayız. İnşallah 25 Haziran’da Balıkesir’de yeni bir gün doğacak. O günde Ülkücü hareketin ve Milliyetçi hareketin içinde bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşayan halkımızın mutlu olduğu bir gün olacak. Bu vesile ile Ramazan Bayramını Cuma günü idrak edeceğiz. Mutlaka MHP olarak Balıkesir’de çifte bayram yaşayacağız. Buradan bütün hemşerilerimizin bayramını da kutluyorum”dedi.

MHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine MHP’li Belediye Başkanı Osman Kılıç, MHP eski başkanları, teşkilat üyeleri, milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.