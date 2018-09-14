İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Midilli Adası'na kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi daha tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isterken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonla yakalanan 1’i organizatör, 15 FETÖ şüphelisinden 4’ü daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isterken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonla yakalanan 1'i organizatör, 15 FETÖ şüphelisinden 4'ü daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isterken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonla yakalanan 15 FETÖ şüphelisinden Van Başkale İlçe Jandarma Komutanlığında görevliyken ihraç edilen S.A, Antalya Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaparken ihraç edilen S.O, Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında teğmenken ihraç edilen E.Ö, Antalya Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuruyken ihraç edilen A.M.O ve Ankara'da örgüte ait kapatılan özel etüt merkezinde öğretmenlik yapan N.Ü'nün tutuklanmıştı. Bugün gerçekleşen duruşmada da E.Ö, S.T, E.T ve Ö.T. isimli şüpheliler tutuklanırken, aynı operasyonda ele geçirilen 5 kişinin adli kontrol şartıyla, 2 kişinin ise berat ederek serbest bırakıldığı öğrenildi.


Aynı operasyonda ele geçirilen şüphelilerin beraberinde bulunan 4 çocuğun da aile yakınlarına teslim edildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.