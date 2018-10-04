Midye çiftlikleri kontrol altına alındı

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş, Erdek'te envanter çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, son durum hakkında da bilgi verdi. Erdek sınırları içinde çift kabuklu yumuşakçalar üretiminin de gerçekleştirildiğini hatırlatan Işıktaş, “Bölgemizde aktif üretim yapan iki midye çiftliği var. Marmara Koyun Adası yöresindeki Misya ve Ocaklar-Narlı Mahalleleri arasındaki tesislerde üretilen midyeler Çanakkale, İzmir ve İstanbul´da işlenerek iç piyasada satışa sunuluyor. Bu midyelerden biz de numuneler alarak kontrollerini yapıyoruz. Narlı´da ki bir çiftlik ise atıl durumda. Bu arada üç izleme istasyonumuz var. Bölgemizde Akuvadis ve Telline cinsi midye üretimi yapılıyor" dedi.

Zeytinde kararma var

Işıktaş, bugün itibariyle Erdek ve Kapıdağ Yarımadası'daki zeytinlerde yüzde 40 oranında kararma olduğunu söyledi. Işıktaş, bu yıl için en uygun zeytin hasat dönemi olarak da 5 Ekim-31 Aralık 2018 tarihleri arasını işaret etti.