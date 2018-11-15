Mikropları görünce şaşkına döndüler

Balıkesir'de hayatlarında ilk kez mikroskopla tanışan minik öğrenciler mikropları görünce şaşkına döndü. Mikro organizmaları inceleyen minikler ileride doktor olmak istediklerini söyledi.

Balıkesir Necatibey Egitim Fakültesi Anaokulu öğrencileri, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü laboratuvarında mikroskopla mikro organizmaları inceledi.

Necatibey Eğitim Fakültesi Anaokulu müdürü Fatma Zengin Altınsoy ve öğretmenleri eşliğinde Fen-Edebiyat Fakültesine gelen minik öğrenciler, mikro canlıları izleme fırsatı buldu. Prof. Dr. Fatih Satıl tarafından biyoloji laboratuvarında mikroskoplarda gözle görülmeyen mikro canlıları gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Öğrencilere bilgiler veren Prof. Dr. Fatih Satıl, "Ağaç yaş iken eğilir. Bu çocuklar geleceğin üniversite öğrencileridir. Geleceğin bilim insanlarına mikroskopta mikro dünyanın minik canlılarını gösterdik. Bu etkinlik ile canlılara ve doğaya karşı farkındalık oluşturmaya çalıştık" dedi.

Laboratuvar ziyaretleri sonrası böcek müzesini de gezen öğrenciler birbirinden ilginç böcek türlerini görme fırsatı yakaladılar.

NEF Anaokulu öğrencilerinin araştırma gezisi sonrasında Prof. Dr. Fatih Satıl, Botanik bahçesinden hasat edilen lavantalardan öğrencilere birer demet hediye verip, okul bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.