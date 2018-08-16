Milletvekili Canbey’den Kaymakam Sırmalı’ya ziyaret

Edremit ile ilgili yapılması planlanan; yeni devlet hastanesi, Körfez Üniversitesi, Edremit deresinin ıslahı, arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması, yükseköğretim yurdunun yapılması ve bunun gibi konular görüşüldü.

Aynı zamanda Edremit’te alternatif tarımsal üretimi geliştirerek bölgeye yeni iş imkanları sağlamak amacıyla Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın girişimleriyle hayata geçirilen ve şuan kuruluş aşamasında olan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında da bilgilendirme ve sunum yapıldı

Edremit Çıkrıkçı mevkiinde kurulması düşünülen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİSOB Seracılık-Süs Bitkisi) projesi hakkında Kaymakam Sırmalı’dan bilgiler alan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, projenin ilçe ekonomisine önemli katkısı olacağını belirtti. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey; “Edremit ilçesinin ekonomik çeşitliğinin artırılması, gelir kaynaklarının çoğalması ve istihdam olanaklarının genişletilmesi bakımından çok önemli olarak gördüğüm bu proje Edremit’e önemli bir vizyon kazandıracaktır. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın girişimleriyle başlatılan bu projenin Edremit ilçesine önemli kazanımları olacaktır. Bu nedenle kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler de Edremit için çok önemli olan projenin ve diğer projelerin Ankara’da ve bakanlıkta takipçisi olacağız. Bu projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Edremit kurulması planlanan TDİOSB projesi çalışmaları hakkında bilgiler veren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı: "Edremit ilçemizde önemli bir yatırım olarak gördüğümüz ve ilçemizde yaklaşık 1000 kişilik istihdam oluşturacak TDİOSB projemizde önemli bir yol kat ettik. Bu kapsamda projemizin eksiksiz bir şekilde ilerlemesi için müteşebbis kurumlarımızın katılımıyla sık sık değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik. Çıkrıkçı mevkiinde 720 dönümlük alana TDİOSB kurulması ile ilgili birçok kurumdan olumlu görüşler alarak, projemizi hazırladık. Hızla yol kat ettiğimiz projemiz kapsamında; ön başvuru dosyası hazırlanarak Balıkesir Valiliği kanalıyla Tarım ve Orman Bakanlığında değerlendirilmek üzere sunuldu. Edremit ilçemize büyük bir katma değer sağlayacağına inanarak hayata geçirdiğimiz bu projemiz; istihdama ve ekonomiye büyük katkı sağlayacak, önem verdiğimiz ve gurur duyduğumuz projelerimizden biridir. İnşallah TDİOSB kurulması ile ilgili bütün aşamaları kısa sürede tamamlayarak Edremit’te çok önemli bir yatırım kazandırmış olacağız. Projemizin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen kişi ve kurumlara ve ilerleyen süreçlerde katkı sunacak kişi ve kurumlara teşekkür ederim. Projemize ilgisinden ve Edremit İlçemize olan duyarlılığından dolayı Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’e teşekkürlerimi sunuyorum " dedi.