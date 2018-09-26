Milletvekili Uygur, Burhaniye'de incelemelerde bulundu

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Avukat Belgin Gökçe Uygur, Burhaniye'de coşkulu bir partili grubu tarafından karşılandı.

AK Parti ilçe merkezine gelen milletvekili Belgin Uygur, burada İlçe başkanı Onur Bedir ve partililerle sohbet etti. Daha sonra Burhaniye Devlet Hastanesine giden Uygur, Başhekim Uzman Dr. Yalçın Vurupalmaz'dan bilgi aldı. Yeni hastanenin çok modern olacağını anlatan Uygur, yeni hastanenin hizmete başlaması ile birlikte uzman doktor açığının kalmayacağını ve son sistem cihazlarla halka hizmet vereceğini bildirdi. Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, daha sonra Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret ederken, Kenan Sucuoğlu Huzurevindeki yaşlıları da unutmadı. AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir'de Uygur'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.