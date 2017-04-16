Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 16:14

Milletvekilleri oylarını kullandı

16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Referandumu için Balıkesir milletvekilleri de oylarını kullanarak tercihlerini yaptı.

Milletvekilleri oylarını kullandı

16 Nisan 2017 16:14


Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, CHP Balıkesir Milletvekilleri Mehmet Tüm, Ahmet Akın ve Namık Havutça ikametlerinin yakınındaki okullarda oylarını kullanarak 45 günlük yorucu referandum maratonuna kişisel tercihlerini de yaparak son noktayı koydular. Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı oyunu mezun olduğu Ali Fahri İşeri Okulunda kullanırken, CHP Milletvekili Ahmet Akın Gönen’de bulunan Şehit Rahmi İlkokulunda, CHP Milletvekilleri Mehmet Tüm ve Namık Havutça’da oylarını Bandırma’daki okullarda kullandı. Vekillerin sandıklar kapandıktan sonra parti teşkilatlarından seçim sonuçlarını takip edecekleri öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    24°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:34
  • Güneş :06:21
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:03
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!