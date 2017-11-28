Milli Eğitim Müdürü Koç “Başarılı olmanın en önemli sırrı okumaktır”

İdareci, öğretmen ve öğrencilerle konferans salonunda bir araya gelerek, 20 dakika süren okuma etkinliğinin ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, öğrencilere gelecekle ilgili tavsiyelerde bulunarak, kendi öz geçmişinden örnekler verdi.

Yusuf Koç "Bir ülkenin kalkınması, o ülkenin okumuş insanı ile ölçülür. Sizler bizim için çok değerlisiniz çocuklar. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Bugün öğrencilik yapıyor, geleceğe hazırlanıyorsunuz ama yarın bizim yerimizde sizler olacaksınız bu yüzden çok kitap okumalı ve çok çalışmalısınız.’’diyerek, konuşmasına kitap okumanın önemi ile devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Koç, “İnsanlar, hiçbir bilgiye sahip olmadan doğar ve yaşamı boyunca birçok yeni bilgi öğrenir. Okulda olduğu kadar hayatta da başarılı olmanın en önemli sırrı okumaktır.’’ dedi.