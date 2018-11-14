Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Öğretmen ve öğrencileri kutladı

Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 10 Kasım'da düzenlenen Atatürk'ü anma programını düzenleyen Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıl dönümü münasebetiyle ilimizde düzenlenen anma programında mükemmel bir performans ortaya koyarak izleyenlere duygulu anlar yaşatan Altıeylül Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ziyaretinde bulundu.

“Bizim için çok önemli ve değerlisiniz”

Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 80. yılı münasebetiyle düzenlenen il programında üstün bir performans ortaya koyarak mükemmel bir program icra eden Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin siz değerli idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Şüphesiz marifet iltifata tabidir. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak birçok programda görev almış biri olarak bu tarz programların aylarca süren bir emek ve alın terinin karşılığında ortaya çıktığını çok iyi biliyorum. Bu program da hiç şüphesiz aylarca süren bir emeğin, alın terinin ürünü. Bu güzel program için kendinizle gurur duyabilirsiniz. Üstlendiğiniz rollerin, canlandırdığınız karakterlerin, hayatınızda ve kişiliğinizin gelişiminde çok önemli bir rol oynayacağına yürekten inanıyorum. Sizler çok önemli bir günü, çok önemli karakterleri en güzel şekilde canlandırdınız. Bizim için her zaman çok önemli ve değerli olduğunuzu unutmayınız. Sizlere güveniyor; başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.

“Saatler Atatürk'te” adlı oratoryoda görev alan Altıeylül Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesinin idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi.