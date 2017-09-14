Milli Eğitim Müdürü Yıldız Kaymakam ve Belediye Başkanını ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İlçedeki görevini tamamlayarak İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına atanan Kaymakam Ahmet Türköz’e Havran da görev yaptığı sürede eğitime olan katkılarından dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu’da, Kaymakam Ahmet Türköz’ e İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarına sağladığı katkı ve eğitime olan desteğinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy makamında ziyaret edildi. “Dijital Çağda Eğitim ve Öğretmen Tasavvuru ve Çocuk Eğitiminde Ailenin Sorumluluğu” seminerlerine yapmış olduğu katkılardan dolayı Belediye Başkanı Emin Ersoy’a teşekkür eden heyet, Havranda yapılan ve yapılacak olan eğitim çalışmalarını değerlendirdikten sonra ziyaret sona erdi.