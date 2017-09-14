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14 Eylül 2017 23:34

Milli Eğitim Müdürü Yıldız Kaymakam ve Belediye Başkanını ziyaret etti

Balıkesir’in Havran ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Eğitimci Yazar Sait Çamlıca ile birlikte Havran Kültür Merkezi’n de öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilen, Dijital Çağda Eğitim ve Öğretmen Tasavvuru Seminerinin ardından Kaymakam Ahmet Türköz ve Belediye Başkanı Emin Ersoy’u makamlarında ayrı ayrı ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Yıldız Kaymakam ve Belediye Başkanını ziyaret etti

14 Eylül 2017 23:34

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İlçedeki görevini tamamlayarak İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına atanan Kaymakam Ahmet Türköz’e Havran da görev yaptığı sürede eğitime olan katkılarından dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu’da, Kaymakam Ahmet Türköz’ e İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarına sağladığı katkı ve eğitime olan desteğinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy makamında ziyaret edildi. “Dijital Çağda Eğitim ve Öğretmen Tasavvuru ve Çocuk Eğitiminde Ailenin Sorumluluğu” seminerlerine yapmış olduğu katkılardan dolayı Belediye Başkanı Emin Ersoy’a teşekkür eden heyet, Havranda yapılan ve yapılacak olan eğitim çalışmalarını değerlendirdikten sonra ziyaret sona erdi.




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