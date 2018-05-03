Milli Eğitimde müdürler toplantısı yapıldı

Toplantı, TEOG yerine gelen yeni sınav sistemi ve kontenjanlar hakkında görüşülmesi ve okul müdürlerinin istek ve önerilerini dile getirmeleriyle devam etti. Daha sonra, İlçede 2017-2018 eğitim öğretim yılı süresi içerisinde BENGİ Projesi kapsamında gerçekleştirilmiş uygulama ve etkinlikler ile ilgili video izlenildi. Akabinde, Altınoluk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Özkan Erden tarafından yenilenen öğretmenevi’nin tanıtım slaytı yapıldı.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, “Okullarımızda öğretimin yanı sıra çocuklarımıza vereceğimiz eğitimde son derece önemlidir. Eğitimde temel felsefemiz iyi insan yetiştirmektir. Çocuklarımızın nitelik bakımından daha iyi noktalara taşınması için ne gerekiyorsa yapacağız. Eğitim-öğretim yılı sorunsuz ve başarılı bir şekilde devam ediyor, İlçemizde güzel projeler ve verimli etkinlikler düzenleniyor. Bu çalışmaların meyvelerini en yakın zamanda alacağımıza inanıyorum. Okul Müdürlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.’’ dedi

Toplantı, TEOG yerine gelen yeni sınav sistemi ve kontenjanlar hakkında görüşülmesi ve okul müdürlerinin istek ve önerilerini dile getirmeleriyle devam etti.

Hamiyyet Ferudun Sözen İlkokulu Konferans Salonunda Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Öney, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehim Altun ve Okul Müdürleri katıldı.