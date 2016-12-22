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22 Aralık 2016 15:18

Milli Eğitim’de proje toplantısı yapıldı

Milli Eğitim’de proje toplantısı yapıldı

22 Aralık 2016 15:18

Balıkesir’in Edremit ilçesinde öğretmenlere proje ve yarışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro tarafından okullarda yürütülecek yerel, ulusal, uluslararası projeler ve okullara yönelik yarışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Delibey’in konuşmasıyla başladı.
Edremit’te projelere ilgili çalışmaların arttırılmasının planlandığını belirten Hasan Delibey “ Geçtiğimiz yıl TUBİTAK başvurularımızı 180’e çıkararak en fazla başvuru yapan İlçe olduk. Bu yıl da tüm projelerde aynı özveri ve gayreti göstererek çalışmalarımıza devam etmeliyiz. GMKA tarafından 2016 yılı Teknik Destek programı kapsamında ilimizde desteklenmeye hak eden tek proje ilçemizde gerçekleşti. Elde ettiğimiz başarılarımızı koruyarak yeni başarılara imza atmalıyız” dedi.
İlçenin yerel projesi Hedef 3’te3 ve Edremit’te Edebiyat Rüzgarları; Ulusal projeler TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri, Türkiye Değer Ödülleri, Yenilikçilik Ödülleri, Eğitimde İyi Örnekler, Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var, Uluslararası projeler; Erasmus+ Projeleri, Gençlik alanında Kapasite Geliştirme Projeleri ve il düzeyinde yapılan yarışmalar konularında öğretmenlere bilgiler verildi. Toplantıda ilçe okullarından son dönemlerde Balıkesir’de düzenlenen yarışmalarda başarı gösteren Göbelezoğlu Ortaokulu, Hamiyyet Ferudun Sözen İlkokulu öğretmenleri okulda yürütülen çalışmaları öğretmenler ile paylaştılar. Öğretmenlerin TÜBİTAK Bilim Fuarları ve Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri hakkında tekrar bir araya gelinmesi dilekleri ile toplantı sona erdi.



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