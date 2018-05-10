Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol adına turnuva düzenlendi

Dörtlü finalde ülkemize Avrupa’nın en büyük kupasını getiren milli pasör Naz Aydemir Akyol Dursunbey’de adına düzenlenen turnuvanın finaline katılarak hemşehrileri ile bir araya geldi.

Dursunbey Belediyespor kulübü tarafından düzenlenen Naz Aydemir Akyol Voleybol Turnuvası’na 13 takım katıldı. Şubat ayında başlayan uzun soluklu turnuva, haftada iki gün oynanan karşılaşmalarla sporseverleri bir arya getirdi. Her yaştan sporcunun mücadele ettiği turnuvanın finalleri ise müthiş mücadelelere sahne oldu. Naz Aydemir Akyol ve Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan’ın ailesinin de izlediği finaller sonrası dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri verildi. Dursunbey Belediyespor Başkanı Yusuf Turhan da Naz Aydemir Akyol’a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Turnuva sonrası açıklama yapan Naz Aydemir Akyol, “Tabi ki bir sporcunun adına turnuva düzenlenmesi çok gurur verici bir şey. Özellikle sporcunun aktif spor yaşantısının devam ederken kendi adına düzenlenmesi daha da büyük bir gurur. Bunun için Dursunbey Belediyesi’ne ve sevgili dayım İrfan Gündoğan’a çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyona vesile oldukları için. Katılan tüm takımları da tebrik ediyorum” dedi.

Turnuvada Dursunbey Belediye şampiyonluğunu ilan ederken, İmam Hatip Lisesi ikinci, Çakırın Yeri üçüncü, Maksatspor ise dördüncü oldu.