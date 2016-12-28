Milyonluk komplekste ilk kazma vuruldu

Balıkesir’de, Sakarya ve Kuvayi Milliye mahallelerinin kalbinin atacağı milyonluk spor kompleksinde ilk kazma vuruldu. Ak Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan’ın destekleriyle Spor Toto’dan alınan hibe ile hayat bulan kompleksin projesi hazırlandı, iş makineleri alana girdi.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı ile Sakarya ve Kuvayi Milliye Mahallelerinin kesiştiği noktaya çok amaçlı spor kompleksinin yapımına başlandı. Milyonluk projenin yapılacağı alternatif alanları inceleyerek ve tercihini Sakarya ve Kuvayi’nden yana kullanan Başkan Yılmaz, "Bu yatırım benim Sakaryam benim Kuvayi Milliyeme olsun" dedi.

İlk kazmanın vurulduğu spor kompleksinin yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Yılmaz, kısa sürede kompleksin bitirileceği müjdesini verdi.

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan’ın destekleriyle Spor Toto’dan alınan hibe ile hayat bulan spor kompleksinde Sakarya ve Kuvayi Milliye sakinleri artık daha kaliteli zaman geçirecek. Gençlere, eğitime ve spora ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, yeni yapımına başlanan kompleksin içerisinde; futbol sahası,basketbol sahası, tenis kortu, fitness aletleri, çocuk oyun alanı, yürüyüş parkuru, bisiklet parkuru, kafeterya ve restoranın bulunacağını söyledi.

Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaretinde projenin tohumlarının atıldığını ve Kasım Bostan’ın girişimleri sayesinde hibe alınarak projeye başladıklarını söyledi.

Başkan Yılmaz, "Şehrimizde yapımına başladığımız spor kompleksine maddi manevi destek olan Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve şehri için yoğun çaba harcayan Vekilimiz Kasım Bostan’a teşekkür ederim" dedi.