Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 15:43

Milyonluk komplekste ilk kazma vuruldu

Milyonluk komplekste ilk kazma vuruldu

28 Aralık 2016 15:43

Balıkesir’de, Sakarya ve Kuvayi Milliye mahallelerinin kalbinin atacağı milyonluk spor kompleksinde ilk kazma vuruldu. Ak Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan’ın destekleriyle Spor Toto’dan alınan hibe ile hayat bulan kompleksin projesi hazırlandı, iş makineleri alana girdi.
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı ile Sakarya ve Kuvayi Milliye Mahallelerinin kesiştiği noktaya çok amaçlı spor kompleksinin yapımına başlandı. Milyonluk projenin yapılacağı alternatif alanları inceleyerek ve tercihini Sakarya ve Kuvayi’nden yana kullanan Başkan Yılmaz, "Bu yatırım benim Sakaryam benim Kuvayi Milliyeme olsun" dedi.
İlk kazmanın vurulduğu spor kompleksinin yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Yılmaz, kısa sürede kompleksin bitirileceği müjdesini verdi.
Ak Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan’ın destekleriyle Spor Toto’dan alınan hibe ile hayat bulan spor kompleksinde Sakarya ve Kuvayi Milliye sakinleri artık daha kaliteli zaman geçirecek. Gençlere, eğitime ve spora ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, yeni yapımına başlanan kompleksin içerisinde; futbol sahası,basketbol sahası, tenis kortu, fitness aletleri, çocuk oyun alanı, yürüyüş parkuru, bisiklet parkuru, kafeterya ve restoranın bulunacağını söyledi.
Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaretinde projenin tohumlarının atıldığını ve Kasım Bostan’ın girişimleri sayesinde hibe alınarak projeye başladıklarını söyledi.
Başkan Yılmaz, "Şehrimizde yapımına başladığımız spor kompleksine maddi manevi destek olan Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve şehri için yoğun çaba harcayan Vekilimiz Kasım Bostan’a teşekkür ederim" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
2
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Perşembe
    Yoğun Kar Yağışı
    2°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç