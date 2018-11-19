Mini Mini Empati Grubu bu kez obeziteye dikkat çekti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 15 Eylül Ortaokulu bünyesindeki öğrencilerin kurduğu Mini Mini Empati Kulübü üyesi öğrenciler bu kez obeziteye dikkat çekmek için anlamlı bir etkinliği hayata geçirdi.

Kulübün Başkanı Nisanur Eraydın'ın öncülüğünde okul kantinin gerçekleşen etkinliğe öğrenci velileri; Kader Eraydın ile Namık Tuncel de destek verdi.

Öğrencilerin özellikle hazır meyve sularının yanı sıra cola gibi asitli içeceklerini muhteviyatlarında bulunan yüksek seviyedeki şeker ve glikoz gibi maddelerin, gelişim çağındaki çocukların obez olmasına neden olabileceğinin vurgulandığı etkinlikte, minik öğrenciler kendi elleriyle yaptıkları meyve sularını paylaştı.

Yaptıkları etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan 15 Eylül Ortaokulu Mini Mini Empati Kulübü Başkanı Nisanur Eraydın, “Bugünkü projemiz, çeşitli meyvelerden meyve suları yaptık. Asitli olan içeceklerdeki şeker oranının yüksekliğini gözler önüne serdik. Mesela marketlerde satılan bir kiloluk hazır meyve sularında 120 gram şeker bulunuyor. Bir teneke kutu kola da 33 adet küp şeker mevcut. Biz hazor meyve suları ve kola yerine arkadaşlarımızın evde yapılan taze meyvelerden sıkılarak elde edilen doğal meyve sularını tercih etmelerini gerektiğini ve kola gibi asitli içeceklerden de uzak durmaları gerektiğini eğlenceli bir etkinlikle arkadaşlarımızla paylaştık.” dedi.

Okulun öğrenci velilerinden Kader Eraydın da, yapılan ekinlikte çocukların sağlıklı meyvelerden, meyve suları elde etmesi ve bu elde ettikleri tamamen doğal meyve sularını dostluk ve kardeşlik içerisinde birbirileriyle paylaşması da etkinliğe ayrı bir anlam kattı” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe destek veren öğrenci velilerinden Namık Tuncel ise; okula gönderdikleri öğrencilerinin sabah saat 09.00 ile akşam 17.00 arasında eğitim gördüklerini hatırlatarak, “Tabiki okulda özellikle teneffüs saatlerinde öğrencilerimizin beslenmeleri çok önemli. Ben birçok okulun kantininde çocuklarımız için sağlıklı yiyeceklerin satışa sunulduğunu gözlemliyorum. Aynı hassasiyetin tüm okullardaki kantinlerde olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü kantin işletmecileri bizim çocuklarımız için okuldaki gözümüz ve kulağımız durumdalar. Okulların etrafında öğrencilere yönelik gıda satışı yapan lokantalara ve büfelerde de aynı hassasiyetlerin var olduğunu biliyoruz. Bu hassasiyetlerin Ayvalık geneliyle, Türkiye geneline yayılması en büyük hayalimizdir. Bu işletmelerin özellikle de fast food ürünlerden çok Türk Mutfağı'na ait sağlıklı yiyecekleri çocuklarımıza sunmalarından yanayız. Bu işletmelerle, okul kantinlerinin kola, cips gibi sağlıksız gıda satışı yerine organik ürünlerden elde edilen meyve suları ve yiyecekleri satışa sunmalarının çocuklarımızı çağımızın rahatsızlığı obeziteye karşı koruyacağına inanıyoruz” diye konuştu.