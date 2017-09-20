Minibüs kazasında yaralı sayısı 41’e yükseldi

Kazada 16’sı öğrenci olmak üzere 41 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar iki hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi Olive City kavşağı yakınlarında iki minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralanmıştı. Çok sayıda yaralının da çevreden geçen araçlar ile hastanelere taşınması ile birlikte yaralı sayısının 41’e yükseldiği öğrenildi. 41 yaralıdan 16’sı ise öğrenci olarak kayıtlara geçti. Yaralılar Edremit Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi altına alındı.