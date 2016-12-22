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22 Aralık 2016 16:19

Minik ayaklar üşümesin projesi

Minik ayaklar üşümesin projesi

22 Aralık 2016 16:19

Sındırgı Düvertepe Yatılı İlköğretim Bölge Okul (YİBO) Müdürlüğü ile Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü Ulus İşletme Şefliğinin ortaklaşa düzenlediği ‘Minik Ayaklar Üşümesin Projesi’ kapsamında öğrencilere dağıtılan kırtasiye malzemeleri ve botlar minikleri sevindirdi.
Sındırgı Düvertepe Yatılı İlköğretim Bölge Okul (YİBO) Müdürlüğü ile Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü Ulus İşletme Şefliğinin ortaklaşa düzenlediği ‘Minik Ayaklar Üşümesin Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü. Köylerden okumaya gelen öğrencilere düzenlenen proje kapsamında 200 adet içinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta ve 100 adet kışlık bot dağıtıldı. Dağıtılan hediyeler minik öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde yapılan tanıtım faaliyetleri kapsamında öğrencilere ormancılık faaliyetleri anlatıldı.



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