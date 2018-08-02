Minik Bedirhan ve annesine yapılan hain saldırı kınandı

Altıeylül Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı. Başkan Hasan Avcı meclis üyeleri ile bir araya geldi. Meclis toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Avcı, “Hakkari’de yaşanan menfur olayda Astsubay Serkan Karakaya kardeşimizin evladı 11 aylık Bedirhan evladımız ve Eşi Nurcan Karakaya hanımefendi, katil PKK Terör Örgütü tarafından yapılan hain bir saldırı sonucu şehir edildi. Buradan Meclisimiz adına, bu saldırıyı düzenleyen PKK Terör Örgütünü en şiddetli şekilde lanetliyorum. Hesapladıkları ve hedefledikleri hiç bir şeye ulaşamayacaklarına inanıyorum. Bugün Polis Özel Harekat Okulu Mezuniyet Törenine katıldık. Bedirhan yavrumuzu şehit ettiler. Ama bugün buradan 885 tane daha Bedirhan mezun oldu.Bu milleti bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Bu milleti bölmeye çalışanların hesapları tersine dönecek ve yaptıkları hesapların altında kalacaklar. Şahsım ve meclisimiz adına yaşanan bu menfur hadiseyi kınıyorum” şeklinde konuştu.