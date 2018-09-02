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02 Eylül 2018 13:32

Minik Eller Kazdağı’nda keşfe çıktı

Burhaniye ilçesinde, TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ”Minik Eller Bilime ve Dokunuyor-2” projesine katılan öğrenciler Kazdağı’nda keşfe çıktı.

Minik Eller Kazdağı’nda keşfe çıktı

02 Eylül 2018 13:32

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda düzenlenen projeye, 9 ilçedeki 18 okuldan toplam 6.sınıfa geçmiş 30 öğrenci katılırken, öğrenciler doğa gezileri kapsamında Kazdağı’nda düzenlenen etkinliklere katıldı.


Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Ümit Çakır’ın yürütücülüğünü üstlendiği proje’de büyük coşku yaşanırken, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda deneyler yapan öğrenciler, Kazdağı’nda düzenlenen etkinliklere de katıldılar. 30 öğrenci, 20 proje ekibi ile birlikte Kazdağı’na giderken, dağın zirvesindeki Sarıkız Türbesine çıktı. Burada öğretmenleri Nazlı Can ve Ergün Erken öncülüğünde düzenlenen Ağacına Sarıl etkinliğine katılan öğrenciler büyük coşku yaşadı. Kazdağı’nda geziler yapan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. Proje yürütücü Prof. Dr. Ümit Çakır, profesörler, doçentler ve doktorlardan oluşan proje ekibine ve ev sahipliği yapan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Doç. Dr. Oğuzhan İlban ve ekibine teşekkür etti. Bir hafta süren etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü anlatan Prof. Dr. Ümit Çakır, “Projeye katılan çocuklarımız bir hafta boyunca hem öğrendi hem de eğlendi. Buradaki amacımız sıkmadan bilim öğretmekti. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Amacımız, öğrencilere bilimi sevdirmektir. Projeye katılan öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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