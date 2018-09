Minik itfaiyeciler yarıştı

Hafta boyunca devam eden etkinlikler kapsamında İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yanındaki yeşil alanda kurulan parkurda ilköğretim okulu öğrencileri yarıştı.

Zorlu bir itfaiye parkuru kuran İtfaiye Daire Başkanlığı bir yandan çocukların eğlenmesine imkan tanırken, diğer yandan da itfaiyecilik bilincini hissetmelerine imkan tanıdı. İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz'ın baştan sona izlediği minik itfaiyeciler yarışıyor programına katılan İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Berber törende basın mensuplarının sorularını yanıtlarken; itfaiyecilik mesleğinin güçlüklerinden bahsederek özetle şunları söyledi; “İtfaiye teşkilatımızın kuruluşunun 93. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kapsamda tüm itfaiye teşkilatımızı, çalışanlarını ve yöneticilerini kutluyorum. Bütün hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Amacımız farkındalık oluşturmak. Bandırma, Edremit, Gönen ve Ayvalık'ta bu tür etkinliklerimiz olacak. İtfaiye teşkilatımız 24 saat vatandaşımızın canını ve malını korumak için; her türlü doğal afete anında müdahale etmek için zamanla yarışan bir teşkilatımız. Biz de bunun için zinde, can siperane çalışan arkadaşlarımızın haftasını kutluyorum. İnşallah kazasız, belasız, afetsiz günler diliyorum. Bu haftalarda özellikle okullara yönelik, öğrencilerimize yönelik itfaiye teşkilatımızın nasıl ve hangi şartlarda çalıştığını gösterebilmek için projelerimiz ve çalışmalarımız var. Bu çalışmalar akıcı şekilde devam ediyor. Bugün de ilkokul öğrencilerimiz oluşturduğumuz parkurda yarışıyorlar. Amacımız burada itfaiyeciliğin önemini anlatmak. İtfaiye teşkilatının nasıl çalıştığını anlatmak. Olaylara nasıl hazırlandığımızı, nasıl müdahale ettiğimizi ve hangi ekipmanlarla çalıştığımız göstermek. En az mala zarar gelmesiyle can kaybı yaşanmaması doğrultusunda büyük gayret sarf ediyoruz. 20 ilçede 36 istasyonda 656 personelle 24 saat esasına göre gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz"dedi.

Yarışmaların ardından dereceye giren minik itfaiyecilere ödülleri Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Berber, İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ve İnsan Kaynakları Daire Başkanı Bekir Bahar tarafından takdim edildi.