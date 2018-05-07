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07 Mayıs 2018 10:10

Minik öğrenciler sınıflarında İhlas Haber Ajansını konuk etti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Abdülvahit Sağlam İlkokulu’nun 2-A sınıfı öğrencileri İhlas Haber Ajansı’nın Ayvalık Muhabiri Suat Salgın’ı sınıflarında ağırlayarak, birlikte kitap okudu.

Minik öğrenciler sınıflarında İhlas Haber Ajansını konuk etti

07 Mayıs 2018 10:10


Ayvalık’ta; Balıkesir Valiliği tarafından ilk genelinde yürütülen BENGİ Projesi kapsamında; Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ilçede yürütülen ‘Kitaptan Kanatlar’ projesi dahilinde gerçekleşen etkinlikte; Okul Müdürü Kudret Öztürk ile Müdür Yardımcısı Deniz Yıldız da Gazeteci Suat Salgın’ı yalnız bırakmadı.


2-A sınıfı öğretmeni Elif Eşbeoğlu’nun yanı sıra 18 minik öğrencinin ev sahipliğinde gerçekleşen 20 dakikalık kitap okuma etkinliği öncesinde Gazeteci Salgın, minik öğrencilerle sohbet etti.


Öğrencilerin; ‘Gazetecilik nedir?’ ve ‘Gazeteci kimdir?’ şeklindeki sorularını yanıtlayan Salgın, kitap okumanın önemi hakkında da öğrencilere bilgiler verdi.


Kitap okuma etkinliğinin sonunda, Okul Müdürü Kudret Öztürk ve Müdür Yardımcısı Deniz Yıldız ile sohbet eden Suat Salgın, öğretmenliğin gerçekten çok zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu ve minik öğrencilerle diyalog kurup, onları geleceğe hazırlamanın son derece hassasiyet gerektiğini belirtti.




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