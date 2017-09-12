Okul Müdürü Zafer Olkun’un öncülüğünde; 1-A sınıfı öğretmeni Kemal Arık ve minik öğrencileri tarafından gerçekleştirilen zeytin ağacının dikimi miniklerin velileri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Yapılan etkinlikle ilgili bilgiler veren Sakarya İlk Okulu Müdürü Zafer Olkun, yeni eğitim ve öğretim yılında okulun birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum programı çerçevesinde gerçekleştirdikleri ağaç dikimi etkinliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Düzenledikleri etkinlikle; hem yeni eğitim ve öğretim yılına ‘Merhaba’ demek, hem de ağaç ve doğa sevgisini minik yüreklere nakşetmeyi hedeflediklerini anlatan Müdür Olkun, “Bu bir sembolik etkinlikti ama özünde çocuklarımıza doğa sevgisi ile beraber okula adaptasyonlarının daha da kolaylaştırılmasını sağlamaya çalıştık. Bu kapsamda, 22 öğrencimizden oluşan 1-A sınıfı ile bir zeytin ağacı dikerek, bu güzel etkinliği ölümsüzleştirdik. Bu duygularla yeni eğitim ve öğretim yılımızın memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” diye konuştu.