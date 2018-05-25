Minik öğrencilerden geri dönüşüm defilesi

Zübeyde Hanım Anaokulu’nun Menekşeler sınıfı öğrencileri yıl sonu şenliğinde düzenledikleri geri dönüşüm defilesiyle çevre kirliliğine dikkat çektiler. Okul bahçesinde yapılan geri dönüşüm defilesinde öğrenciler kadar velilerinde heyecanı görülmeye değerdi. Minik öğrenciler poşet, karton, plastik, metal ve cam malzemelerden yaptıkları giysiler ile podyuma çıktılar. Geri dönüşüm defilesi öncesi Menekşeler sınıfı öğretmeni Fatma Kuvancı kısa bir konuşma yaparak, “Bugün sizler burada geri dönüşüm projemiz olan geri dönüşüm defilemizi sunacağız. Geri dönüşüm malzemeleri cam, kağıt, metal, karton ve plastik maddelerin doğayı kirletmemek adına işlemden geçerek tekrardan bize farklı malzemeler olarak dönüşmesidir. Fakat biz bunları kendi adımıza değerlendirmek amacıyla çocuklarımız ve velilerimizle birlikte değişik ürünler ortaya çıkardık. Bunları şimdi sizin beğeninize sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Minik öğrenciler atık malzemelerden hazırladıkları giysileri anne, baba ve büyüklerine sunarken oldukça başarılı olarak, izleyicilerinden büyük alkış aldılar.