Minik yürekler topladıkları mavi kapaklarla engelliler umut oldu

Minik öğrencilerin biriktirdikleri mavi kapaklarla satın alınan tekerlekli sandalyeleri; Sakarya İlkokulu Müdürü Zafer Olkun, okulu Ana Sınıf Öğretmenleri Ferhan Gülşen, Gülay Arık ve 2. Sınıfların öğretmeni Aysel Efendioğlu tarafından Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş ve dernek yöneticilerine teslim edildi.

Konuyla ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan okul müdürü Zafer Olkun minik yüreklerin öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirdikleri anlamlı faaliyetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, toplumun içerisinde yer alan engelli vatandaşlara yönelik gerçekleştirdikleri sosyal farkındalık çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

BOED Genel Başkanı Özlemiş ise, ağacın yaşken eğilmesi gerektiğini hatırlatarak, “Ülkemizde yaşayan yaklaşık 15 milyon engellinin sosyal ve maddi anlamda eksiklikleri oldukça had safhadadır. Sosyal devlet anlayışıyla ülkemizde son yıllarda engelli bireylerin sorunlarının çözümlenmesi noktasında çok ciddi çalışmalar yapılmış ve engellilerin özellikle hakları konusunda pozitif gelişmeler yaşanmaktadır. Ancak her şey devletten beklenmemelidir. Bu yüzden toplumsal alanda yardımlaşma ve dayanışma son derece önemlidir. Bu anlamda Sakarya İlkokulumuzun minik öğrencilerinin mavi kapakları çöpe atmayıp, engelli ve ihtiyaç sahibi insanlara katkı sağlamanın önemine ilişkin yapmış oldukları bu çalışmayı son derece önemsiyoruz. Minik çocuklarımızla, değerli öğretmenlerine engelli bireylere faydalı olabilme dürtüsünü kazanabilmeleri adına yapılan bu anlamlı katkı için şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.