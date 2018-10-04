Minikler hayvan sevgisini resmetti

Yarışmada özellikle Anaokulu öğrencilerinin hayvan sevgisini anlatan resimleri sergiyi gezenler tarafından büyük beğeni topladı.

4 Ekim Dünya Havanları Koruma Gününde Anaokulu öğrencileri yaptıkları resimleri sergiledi. Karesi Belediyesi önünde gerçekleşen sergide minik öğrencilerin yaptığı resim çalışmaları davetliler tarafından büyük ilgi topladı. Etkinlikte konuşan Karesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mürşit Canbulat, amaçlarının çocuklara doğayı ve hayvanları sevdirmek olduğunu ifade ederek, "Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle Karesi Kent Konseyi ve Karesi Belediyesi olarak bir dizi faaliyet yaptık. İnsanlar doğayı sevdiklerinde, hayvanlara karşı saygılı olduklarında, onları koruduklarında daha mutlu olurlar. Hayvanlar bizim için mutluluğun birer terapisidir. Bizler de bu nedenle okul öncesi bazında resim yarışması düzenledik, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında da kompozisyon yarışması düzenledik. Ve dereceye öğrencilerimize de bir dizi hediyeler vereceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşma sonrasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Etkinliğe Balıkesir Hayvanları Koruma Derneği, Balıkesir Sokak Hayvanlarını Düşünüyor Derneği ve Tüm Canları Koruma ve Yaşatma Derneği başkan ve yöneticileri ile öğrenci velileri katıldı.