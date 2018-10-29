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Miniklerin Cumhuriyet Coşkusu

Balıkesir’de Mini Koleji Anaokulu’nda eğitim gören minikler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Balıkesir'de Mini Koleji Anaokulu'nda eğitim gören minikler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Ellerinde Türk Bayrakları eşliğinde şarkılar söyleyen çocuklar, herkes tarafından büyük ilgi gördü .


Balıkesir'de bu yıl eğitime başlayan Mini Koleji'nde 3-4-5 yaşındaki çocukların Türk Bayrağı ve Atatürk desenli kıyafetleri eşliğinde ellerinde bayraklar ile şarkılar söylemesi büyük ilgi gördü. İşyeri sahibi Ahmet Gürsu, bayram dolayısı ile çocukların oldukça neşeli ve coşkulu bir gün geçirdiklerini kaydederken, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı güzel bir şekilde kutlamak istedik. Velilerimiz de çocuklarımızı günün anlamına uygun olarak giydirdi. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bu güzel günü kutladık. Çocuklarımızın da bugün her zamankinden biraz daha fazla sürede oyunlar oynayarak gönüllerince bir gün geçirmesini istedik” dedi.


Gürsu, 23 Nisan Çocuk Bayramı içinde benzer bir sürpriz kutlama yapacağını söyledi.

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