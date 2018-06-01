Miniklerin mezuniyet heyecanı

Balıkesir’de 2-6 yaş arasındaki öğrencilere yönelik eğitim veren anaokulu öğrencilerinin hazırladığı yıl sonu gösterileri Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirildi. Minikler yıl boyunca öğretmenleri tarafından çalıştırılarak hazırladıkları becerileri sergiledi. Etkinlikte miniklerin sergiledikleri oyunlar ve modern dans gösterileri ve sunumlar davetlilere hoşça vakit geçirmelerini sağlarken salonda kimi zaman kahkahalar yükselirken kimi zamanda bazı veliler göz yaşlarına hakim olamadılar. Minik Kalpler Sınıfı öğrencisi Zeynep Duru Güler tarafından okunan İstiklal Marşı salonda duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Gösterilerin sonunda Minik Kalpler Sınıfı öğretmeni Başak Sönmez Güven ve Kuşlar Sınıfı öğretmeni Derya Erevyapan mezun olan öğrencilerine diplomalarını verdi. Minikler diploma sevincini keplerini havaya kutladılar. Anaokulu Kurucu Müdürü Ceylin Akbaştan Kılınç dünyanın sürekli değişen ve gelişen dinamiğine çocukları hazır hale getirerek, okul öncesi eğitiminde önder ve marka kurum olmayı hedeflediklerini ifade ederek “Atatürkçü çocuklar yetiştirme adına ilkelerimizden hiç ödün vermeden eğitim yolculuğumuza devam ederken bizlerin en büyük destekçisi değerli velilerimiz oldu. Gerçekten bu gösterileri hazırladıkları için öğretmenlerimiz ve çocuklarımızla büyük gurur duyduk. Velilerimizde yoğun bir katılım göstererek bizleri yalnız bırakmadılar onlara da çok teşekkür ederim emeklerine sağlık”dedi.