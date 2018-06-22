Mis kokulu lavanta hasadı

İlk lavanta hasadından 20 kilo lavanta yağı çıkarıldı.

Sındırgı Belediyesi ve Büyükşehir Belediye ile birlikte oluşturulan örnek lavanta bahçesinde ikinci hasat gerçekleşti. Renkli görüntüsü ve mis kokusu ile fotoğraf karelerini de süsleyen tarlada ilçedeki vatandaşlar ile birlikte hasat yapıldı. Sındırgı ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta kurulan lavanta tarlasında ikinci hasat gerçekleştirildi. İlaç sanayinden kozmetiğe, gıdadan parfümeri sektörüne kadar pek çok kullanım alanı bulunan lavanta yetiştiriciliği vatandaşlardan da talep görmeye başladı. Yurt içinden ve yurt dışından birçok vatandaşa lavanta yetiştiriciliği konusunda teknik destek verildi. 5 bin metrekare üzerine dikilen 5 bin 500 kök lavantanın ilk hasadından yaklaşık 10 bin lira gibi kar elde edilmişti.

Lavantanın ekonomik katkısının arttırılmasını sağlamak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezinde lavanta yağına çevrildi. İlk hasattan 20 kilogram lavanta yağı elde edilirken, ikinci hasatta ise bu miktarın 33 kiloya ulaşması bekleniyor. Bunun yanında lavanta hanımeli çarşısında işlenen keselere konulara ev kokusu olarak da değerlendiriliyor.

“Arıcılar da lavanta tarlasından memnun”

İlçede arıcılık yapan ve lavanta tarlasına yakın yerde kovanları bulunan arıcılar baldaki verimin ve kalitenin arttığını belirtti. Üretilen ballar da analize gönderildiğinde lavanta balı olarak nitelendirildi. Lavanta kokusunun ve özünün hakim olduğu ballar şifa kaynağı halini alıyor. Lavantanın aşırı sulamaya ihtiyaç duymaması, kıraç araziyi sevmesi ve aynı kök ile 20 yıla kadar ürün elde edilmesi alternatif tarım için cezbedici özellik taşıyor.

Hasat öncesi konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Doğal şehir Sındırgı’da farklı etkinlikler ile ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz alan hem aromatik hem de bal olarak da arıların polenlerine katkı sağlayan, hem de kokusu ile etrafa mis gibi bir hava salan lavanta bahçesindeyiz. Menet kırı dediğimiz, aslında hiç kimsenin tarım amacıyla kullanmadığı, susuz bir alanda yapılmış güzel bir lavanta bahçesi. Turizmle gelişen ve kalkınan ilçemizde yaz aylarında turizm gezilerine katkı sağlayacak da bir alan. Bizler bu bahçe ile hem turizme katkı sağlayabilmek, hem de kırsal mahallelerimize örnek teşkil etmesi, kendilerinin de bu tür alternatif tarıma yönelerek ekonomik kazanç sağlamalarını sağlaması ve göçün tersine çevrilmesi öncelikli amacımız. Başta Büyükşehir Belediyemize ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Ahmet Mekin Tüzün’ün destekleri ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü personelimin gayretleri ile örnek olarak oluşturduğumuz lavanta bahçemizde de ikinci hasadımızı gerçekleştiriliyoruz. Lavanta tarlalarının çevresindeki kovanlardan aldığımız bal numunelerine de analize gönderdik. Değerlerin yükseldiğini lavanta balı olarak şifa kaynağına dönüştüğünü gördük. Kapılarımız her zaman açık. Vatandaşlarımıza her türlü desteğe hazırız. Şimdi hemen bu bölgede bin metrekarelik örnek jeotermal sera projesini hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.