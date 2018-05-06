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06 Mayıs 2018 12:47

Misafir öğrenciler karşılandı

"Biz Anadolu’yuz Projesi" kapsamında, Adıyaman’dan Balıkesir Edremit’e gelen 95 öğrenci havalimanında karşılandı.

Misafir öğrenciler karşılandı

06 Mayıs 2018 12:47


"Biz Anadolu’yuz Projesi" kapsamında, Adıyaman’dan Balıkesir gelen 95 öğrenci Edremit Koca Seyit Havalimanında karşılandı.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ildeki 15 yaş ve altı 50 bin katılımcı öğrencinin Türkiye’nin farklı şehirlerini ziyaret etmesini amaçlayan ‘Biz Anadolu’yuz Projesi’ kapsamında Adıyaman’dan 95 öğrenci Balıkesir’i tanımak ve görmek amacıyla ziyarete geldi.


Biz Anadolu’yuz Projesi kapsamında gelen misafir öğrenciler, Edremit’in kültür, turizm, tarih ve diğer değerlerini görebilmeleri ve bu bağlamda kültürel aidiyetlerinin oluşabilmesi, İller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması hedeflenmektedir.


Proje kapsamında Edremit Kocaseyit Havalimanına gelen kalabalık öğrenci grubu Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi üyeleri tarafından karşılandı. Kalabalık öğrenci topluluğu karşılamanın akabinde otobüslerle Ayvalık Cunda Uygulama Oteli’ne yerleştirildi.




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