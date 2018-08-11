Kazada sürücü Arif Aktaş (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Gölcük rampasında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Arif Aktaş’ın kullandığı 16 JVV 94 plakalı tır motor arızası nedeniyle yoldan çıktı. Yol kenarına devrilen tırın sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, itfaiye ekipleri sürücüyü uzun süre araçtan çıkarmak için uğraştı. 112 ekiplerinin de müdahale ettiği sürücünün cansız bedeni cenaze araca ile morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.