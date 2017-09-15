Motorcu çift Balıkesir’i temsil edecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor sporcuları Ali Efe Yeğin ve Bener Yeğin yarın İzmir’de yapılacak Türkiye Pist Şampiyonası 4. etap yarışında deceye girebilmek için ter dökecekler. Ali Efe Yeğin Avrupa’da katıldığı yarışlarda üstün başarılar göstererek her gittiği ülkede birincilik kürsüsünde İstiklal Marşı’nı çaldırdı. BMU Avrupa klasman Şampiyonu olarak liderliğini sürdürdüğü Avrupa Şampiyonası’nın 11. etabı Sırbistan’da 21-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirilecek yarışla ilgili bilgi veren Ali Efe Yeğin, "Benim için başarılı geçmekte olan bir Türkiye Şampiyonası sezonu yaşıyoruz. Başarımın sebebi çok çalışmak ve azmetmek olsa da asıl gücü bana destek veren sayın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız A. Edip Uğur ve tüm yönetici başkanlarımız ile aynı zamanda tüm Balıkesir’den almaktayım. Genel klasman birincisi olarak sürdürdüğüm Avrupa şampiyonasındaki yarışlarda arkamda yüce Türk ulusunun olduğunu biliyor olmam bana azim veriyor. Avrupa’da bir çok ülkede kürsü görerek İstiklal Marşı’mızı çaldırmamdaki en büyük etken Başkanımız A.Edip Uğur ve BBBSpor’un destekleridir. Buradan bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. 2018 sezonunda dünya şampiyonasında yarışma hakkı kazandığımı bilen Kenan Sofuoğlu her konuda yardımcı olma sözü verdi. Eğer dünya şampiyonasında yarışma imkanı verilirse Balıkesir’imizi ve Türkiye’mizi en iyi şekilde temsil ederek adını dünyaya duyurmak isterim” dedi.