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23 Haziran 2017 10:06

Motosiklet arabaya saplandı: 2 yaralı

Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında aynı yönde giden motosiklet ve otomobil çarpıştı.

Motosiklet arabaya saplandı: 2 yaralı

23 Haziran 2017 10:06

Motosikletin otomobile adeta ok gibi saplandığı kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Bigadiç ilçesi Babaköy yol kavşağında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Mustafa Alkan’ın kullandığı 10 K 4102 plakalı otomobil, Bigadiç’ten Balıkesir’e seyir halindeyken, önünde seyreden Ahmet Özdemir’in kullandığı 10 Y 2844 plakalı motosiklete çarptı. Otomobilin çarpmasıyla motosikletten savrulan Ahmet Özdemir ile arkasında oturan Ayşe Özdemir, yere düşerek yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Bigadiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kaza anında motosikletin arka tekerleğinin, otomobilin ön kaputuna girdiği görülürken, motosikletin iki tekerlek üzerinde kalması ilginç görüntüler oluşturdu.




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