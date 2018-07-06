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06 Temmuz 2018 12:01

Motosikletli polisler 2 silah ele geçirdi

Balıkesir’de Motosikletli Polis Tim Amirliğinde görevli ekipler Karesi ve Altıeylül ilçelerinde yaptıkları aramalarda 2 silah ve silahlara ait mermileri ele geçirdi.

Motosikletli polisler 2 silah ele geçirdi

06 Temmuz 2018 12:01


Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı 2. Sakarya Mahallesi çevre yolu üzerinde şüpheli A.B.’nin üzerinde yapılan aramada 1 adet Baretta 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 8 adet dolu fişek ele geçirildi. Meydana gelen ikinci olayda Motosikletle ile devriye görevi yapan motosikletli polis ekipler Altıeylül Mahallesi 4006 sokak üzerinde kovalamaca sonucu yakalandı. Polis ekipleri U. S.’de yaptıkları aramada üzerinde Sıg Sauer marka 7.65 çapında 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı vaziyette 3 adet 7.65 çapında mermi ele geçirildi.


Olaylarla ilgili gözaltına alınan şahısların işlemleri Kuva-yi Milliye ve Bahçelievler Polis Merkez Amirliğince yapıldığı öğrenildi.




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