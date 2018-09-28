Müdür Camgöz, yeni eğitim yılını değerlendirdi

Balıkesir'in Erdek ilçesi Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz yeni eğitim yılını değerlendirdi.

Müdür Camgöz,Erdek ilçesinde ortaokullarda okullaşma oranı yüzde 100 olarak açıklandı.

Müdür Camgöz, içinde bulunduğumuz 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ile ilgili bilgiler verdi. Camgöz'ün verdiği bilgiye göre," İlçede okul öncesi düzeyinde 1 resmi bağımsız Ana Okulunda 113, 2 özel Ana Okulunda ise 47 öğrenci okurken, okulların bünyesinde 13 ana sınıfında 244 öğrenci eğitim-öğretim görüyor. İlçede ayrıca; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı “Gündüz Bakımevi” var. Erdek'te 9 ilkokul yer alıyor. Bunlardan 3'ü birleştirilmiş olarak eğitim-öğretimini sürdürüyor. Bu okullarda toplam bin 155 ilkokul öğrencisi okuyor. Erdek sınırları içinde 7 ortaokul bulunuyor. Bu ortaokullardan biri, Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip Lisesi bünyesinde yer alıyor. İlçede toplam bin 152 ortaokul öğrencisi olup, okullaşma oranı ise yüzde 100. Erdek'te 4 lise hizmet veriyor. Bu liselerde toplam 585 öğrenci eğitim-öğretim görüyor. İlkokullar da 63, ortaokullar da 84, liselerde 52 derslik bulunuyor” şeklinde konuştu.

Müdür Camgöz ayrıca ilçe genelinde 277 öğretmen, 80 yataklı öğretmenevi ve Anadolu Sanat Okulu, 2 Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu, İlçe Halk Eğitim Merkezinde 11 öğretmenin 2017 yılında, 252 kursa 7 bin 217 kursiyer mezun ettiğini ve 386 taşımalı öğrenciye yemek verildiğini” ifade etti